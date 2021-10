Alta de casos de Covid-19 faz Putin aprovar fechamento de locais de trabalho por uma semana na Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, determinou nesta quarta-feira (20), o fechamento de locais de trabalho no país por uma semana a partir do final de outubro, diante da alta de casos pela pandemia da Covid-19. Durante reunião, Putin apoiou uma proposta para determinar dias "não úteis" de 30 de outubro a 7 de novembro.

De acordo com a CBS News, Putin afirmou que, durante a paralisação, os trabalhadores serão pagos e que será feita uma expansão do teste da doença para tentar identificar os casos de vírus com mais eficiência. "Nossa principal tarefa agora é proteger a vida dos cidadãos e, na medida do possível, minimizar a disseminação da infecção por coronavírus", disse Putin.

A nova medida ocorre após uma sequência de recordes nos números de casos e mortes pela doença no país. Na terça-feira (19), o Kremlin aceitou, pela primeira vez, uma "parcela de responsabilidade" pelo não avanço da campanha de vacinação.

Para alimentar a falta de sucesso da campanha vacinal russa, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que Putin ainda não foi revacinado contra a Covid, mas que irá fazê-lo quando seus médicos considerarem necessário. Já segundo a Russian News Agency, Putin foi vacinado com a primeira dose contra a doença em 23 de março e com a segunda em 14 de abril com a Sputnik V.