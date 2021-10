Coreia do Norte lança míssil balísticos a partir de submarino, afirma Seul

A Coreia do Norte lançou no mar um míssil balístico a partir de um submarino, informou nesta terça-feira (19) o exército sul-coreano, no mais recente de uma"Nosso exército detectou um míssil balístico de curto alcance não identificado, que suspeitamos ser um SLBM, disparado pela Coreia do Norte", afirmou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul em comunicado. SLBM é a sigla em inglês para Míssil Balístico Lançado de Submarino.