Rainha Elizabeth conta com passagem secreta para bar em Londres, diz tabloide

Um membro da família real britânica pode ter revelado o segredo por trás uma passagem secreta em uma das residências oficiais da rainha Elizabeth II. De acordo com o colunista Richard Eden, do tabloide britânico Daily Mail, o marido da princesa Eugenie (neta de Elizabeth), Jack Brooksbank, revelou, no começo do mês, que o Palácio de St. James está ligado por um túnel ao Dukes Bar - ponto de encontro da realeza e da alta sociedade britânica. Ele teria completado: "Eu não usei ele ainda, mas eu adoraria conferir isso". Brooksbank morou em St. James por anos, antes de casar com Eugenie e se mudar para Castelo de Windsor.

Se o relato do tabloide for verdadeiro, o túnel teria cerca de 300 metros de extensão para poder ligar o Palácio de St. James ao hotel 5 estrelas Dukes Hotel, onde o Dukes Bar fica localizado. O bar é conhecido por servir Martini - a bebida favorita da rainha Elizabeth II - pelo valor de 17 libras (aproximadamente R$ 170 no câmbio atual).

Vanity Fair - mesma publicação que revelou a indicação médica de suspender os drinks diários da rainha De acordo com a revista norte-americana- essa não seria a primeira passagem secreta em uma residência da família real britânica. No Palácio de Buckingham, por exemplo, a Sala de Estar Branca - cômodo utilizado regularmente para pequenas reuniões e audiências com a Elizabeth II - tem uma porta secreta, disfarçada como espelho e armário, que tem conexão com aposentos privados da monarca.

Já no Castelo de Windsor, há um túnel secreto abaixo de um tapete em um de seus escritórios, em formato de alçapão. O conjunto de grandes degraus de pedra foi construído por volta de 1.200, para ser usado como rota de fuga caso o castelo fosse sitiado.