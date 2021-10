Secretário de Estado dos EUA deixa o Brasil de fora em viagem

O Brasil ficou de fora da primeira viagem do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, à América do Sul. O chefe da diplomacia na gestão de Joe Biden viajará a Equador e Colômbia de 19 a 21 de outubro.

Blinken se encontrará com o presidente do Equador, Guillermo Lasso, em Quito, na terça-feira. No dia seguinte, vai a Bogotá, para uma reunião com o presidente Iván Duque, e ficará no país até quinta-feira. Na Colômbia, discursará sobre os desafios enfrentados pela democracia na região e iniciará um diálogo de alto nível entre os dois países sobre democracia e direitos humanos que incluirá jovens ativistas.

Blinken também tratará do combate à imigração ilegal, ao narcotráfico e às mudanças climáticas, além de meios para criar oportunidades comerciais e empregos.

No cargo desde o início da administração democrata, que tomou posse em janeiro, ele viaja pela primeira vez para a América do Sul. Na América Latina, Blinken já visitou México e Costa Rica.