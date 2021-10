Bill Clinton é liberado de hospital após quase uma semana de internação

O ex-presidente dos EUA Bill Clinton deixou o hospital em que estava internado desde a última terça (12), na Califórnia, e retornará para a sua casa, em Nova York, após tratar uma infecção urinária.

No Twitter, o porta-voz do democrata publicou uma nota do diretor-executivo do centro médico de Irvine segundo a qual "a febre e o número de glóbulos brancos" de Clinton "estavam normalizados".

Alpesh N. Amin, que acompanhou o tratamento, disse ainda que o ex-presidente seguirá tomando antibióticos.