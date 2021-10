Covid: Rússia supera mil mortes em um dia pela 1ª vez; Índia tem queda de casos

Em meio a uma nova onda de casos de coronavírus, a Rússia superou, neste sábado, a marca de mil mortes em decorrência da doença em um único dia pela primeira vez desde o início da pandemia.

Segundo o governo, entre ontem e hoje, o país registrou 1.002 óbitos e 33,2 mil novos casos. Os números levam os totais de vítimas fatais a 222.315 e de infecções a 7,958 milhões - a quinta nação com o maior volume de mortes no mundo, atrás de Estados Unidos, Brasil, Índia e México.

Cerca de 43 milhões de pessoas já foram completamente imunizadas na Rússia, o que equivale a 29% da população.

Depois de enfrentar um grave surto no início deste ano, a Índia confirmou 15,9 mil casos da doença no período de 24 horas até esta manhã, uma queda de 5,7% em relação a ontem. No auge da crise sanitária, a nação asiática chegou a ter mais de 100 mil registros por dia. Mais de 4 milhões de indionos morreram em decorrência do vírus desde o ano passado.