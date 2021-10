UE pode adotar cronograma comum para uma transição climática 'justa'

O Conselho Europeu aprovou nesta quarta-feira (6), conclusões para estabelecer a posição da União Europeia (UE) na Conferência sobre Mudanças Climáticas (COP26) em Glasgow. As conclusões do bloco enfatizam a "urgência extrema" de reforçar a resposta global para lidar com a emergência climática e ressaltar a necessidade de uma transição climática "justa" pelo mundo.

A UE lembra do esforço atual para evitar que o aquecimento global ultrapasse 1,5 grau Celsius. O Conselho Europeu diz que o bloco pode concordar com um cronograma comum, a ser implementado a partir de 2031, de maneira consistente com a legislação climática europeia.