Conselheiro de Segurança de Biden se reunirá com contraparte chinesa em Zurique

A Casa Branca informou, por meio de comunicado publicado em seu site nesta terça-feira (5), que o Conselheiro Nacional de Segurança do governo do presidente Joe Biden, Jake Sullivan, vai se encontrar com sua contraparte chinesa, o diretor do Escritório da Comissão de Relações Exteriores do Partido Comunista da China, Yang Jiechi, durante viagem à Zurique, na Suíça.