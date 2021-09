Japão planeja suspender estado de emergência até o fim de setembro

estado de emergência O Japão planeja suspender ono país contra a Covid-19, que cobre 19 prefeituras, até o final de setembro, informou a emissora NHK nesta segunda-feira (27). O primeiro-ministro Yoshihide Suga disse que discutiu medidas de flexibilização com os ministros e que buscaria as opiniões de um painel de conselheiros do governo na terça-feira (28).

"Tomaremos uma decisão final sobre o assunto com base nos conselhos e discussões que teremos com o painel de especialistas do governo amanhã", disse Suga a repórteres. Se aprovado, o Japão estaria livre de restrições pela primeira vez em quase seis meses.

As medidas atuais exigem que os restaurantes fechem mais cedo e pedem para que se evite servir bebidas alcoólicas. As pessoas foram orientadas a evitar deslocamentos não urgentes e a evitar cruzar as fronteiras provinciais. Mesmo quando o estado de emergência terminar, as autoridades estão considerando manter algumas restrições locais, temendo um aumento nas infecções.