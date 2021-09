Portugal anuncia volta de bares e discotecas em reabertura total a partir de outubro

Com 83,4% da população completamente vacinada, o percentual mais alto no mundo, Portugal concluirá o processo de reabertura total do país em 1º de outubro. Os detalhes da última etapa do plano de desconfinamento foram anunciados em rede nacional, na tarde desta quinta-feira (23), pelo primeiro-ministro António Costa. O líder socialista exaltou o papel da vacinação na reabertura e pediu responsabilidade aos cidadãos.

"Passamos a uma fase baseada na responsabilidade individual. Não podemos nos esquecer de que a pandemia não acabou e que, embora controlado, o risco permanece. Sabemos que há uma faixa muito pequena de recusas de vacinação. Sabemos que toda a população com menos de 12 anos não está vacinada e, por isso, o risco existe", afirmou.

Fechados desde o começo da pandemia, em março de 2020, bares e discotecas finalmente poderão voltar a funcionar. A entrada nesses estabelecimentos, no entanto, estará condicionada à apresentação de certificado de imunização ou teste negativo para a Covid-19.

O uso de máscaras, que deixou de ser obrigatório nas ruas em 13 de setembro , também não será mais exigido para frequentadores do comércio local, ainda que a utilização da proteção siga obrigatória nos transportes públicos, em grandes estabelecimentos comerciais, em visitas a hospitais e casas de repouso e em espetáculos culturais onde não há distanciamento mínimo de dois metros entre os espectadores.

Restaurantes, por sua vez, deixarão de ter limites de lotação e de horário de funcionamento, além de não precisarem mais exigir a apresentação de certificado de vacinação ou de teste negativo para a Covid-19 para os clientes que utilizarem os espaços internos dos locais. Da mesma forma, a apresentação do passe sanitário também deixa de ser obrigatória para o check-in em hotéis, apartamentos de temporada e aulas das academias de ginástica.

No entanto, o documento - que atesta vacinação completa, recuperação da Covid há menos de 6 meses ou teste negativo para o vírus - seguirá importante na "normalização da vida" dos portugueses, porque, além de ser exigido nas casas noturnas, o certificado sanitário segue obrigatório em viagens aéreas e marítimas, em estabelecimentos hospitalares e para a entrada em grandes eventos esportivos e culturais. Por outro lado, deixa de haver limitação à lotação de estabelecimentos comerciais, espetáculos culturais, casamentos, batizados e outras celebrações.

O anúncio da reabertura do país foi feito a dois dias das eleições municipais portuguesas, o que gerou críticas de que o Executivo estaria tentando se beneficiar eleitoralmente com o alívio das restrições - o primeiro-ministro negou que tenha havido esse caráter nas decisões. "Nada justifica continuarmos a impor, para além do necessário, essas restrições", completou.

Viajantes do Brasil estão liberados para entrar em Portugal

Desde 1º de setembro, Portugal voltou a permitir a entrada de turistas do Brasil. Ao contrário de outros países, como França e Estados Unidos, Portugal não restringiu as viagens apenas aos viajantes vacinados. Para entrar no país, basta apresentar um teste negativo para a Covid-19.

desde sábado (18) Portugal reconhece os certificados de vacinação e recuperação emitidos por outros países Além disso,. Com a medida, até o dia 30 de setembro passa a ser permitida a entrada de cidadãos detentores de certificados de vacinação ou recuperação.

O Brasil e os Estados Unidos estão na lista, mas a autorização vale apenas para as vacinas reconhecidas pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) da União Europeia: Janssen, AstraZeneca, Moderna e Pfizer. No caso brasileiro, a CoronaVac ainda não foi autorizada pelo órgão de controle sanitário europeu.