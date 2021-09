EUA e UE criticam eleição legislativa que mantém controle de Putin no Congresso

A Rússia concluiu no domingo (19) uma eleição legislativa de três dias marcada pela ampliação do controle do presidente Vladimir Putin sobre o processo democrático. Pelas primeiras parciais, o partido de Putin estava com 43,39% dos votos, segundo os resultados divulgados pela Comissão Eleitoral, com 21% das seções apuradas. Eles são seguidos pelos comunistas do KPRF (21%).