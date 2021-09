ataque a drone empenhado em Cabul no fim do mês passado atentado do Estado Islâmico cometido dias antes O Departamento de Defesa dos Estados Unidos reconheceu nesta sexta-feira (17) que oque matou 10 civis afegãos, feito em retaliação a um, foi um "erro".

Foi o que disse o general Kenneth Franklin McKenzie Jr, chefe do Comando Central dos EUA. "Foi um erro e eu ofereço minhas sinceras desculpas", afirmou a jornalistas.

Segundo o militar, é improvável que as pessoas que estavam dentro do veículo atingido fossem membros do Estado Islâmico ou que pudessem ser uma ameaça às forças norte-americanas que comandavam o Aeroporto de Cabul.