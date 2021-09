Alemanha libera entrada de brasileiros vacinados com Coronavac

A Alemanha anunciou, nesta sexta-feira (17), que o Brasil foi retirado da lista das áreas consideradas de alto risco e a população imunizada com a vacina Coronavac não será mais obrigada a cumprir quarentena a partir de domingo (19).

De acordo com a decisão, os brasileiros deverão apresentar apenas um teste PCR com resultado negativo para o coronavírus, comprovante de vacinação ou declaração de que tiveram a doença e se recuperaram. O Brasil, assim como a Índia e a África do Sul, estão entre os 14 países que deixaram de ser considerados de alto risco pelo governo alemão.

Além da Alemanha, o Reino Unido também simplificou nesta sexta-feira suas regras para viagens internacionais, atendendo às reclamações de viajantes e empresas de que as regulamentações destinadas a evitar a disseminação da doença eram ineficazes.

Em anúncio do secretário de Transportes, Grant Shapps, noticiado pela Associated Press, o Reino Unido descartou seu sistema de "semáforo" que classifica os países em vermelho, âmbar ou verde - alto, médio ou baixo risco de contaminação da Covid-19.

Shapps disse que o "sistema mais simples e direto" permitirá "que mais pessoas viajassem, vissem seus entes queridos ou realizassem negócios em todo o mundo, ao mesmo tempo que impulsionava a indústria de viagens". A partir de 4 de outubro, haverá um sistema de apenas duas classificações - vermelho e verde.

Na campanha pela vacinação, os Estados Unido negociam a compra de milhões de doses da vacina contra o coronavírus da Pfizer para doar ao mundo, de acordo com fontes ao The Washington Post. O anúncio da compra está previsto para o início da próxima semana. Em junho, os Estados Unidos compraram 500 milhões de doses da vacina a serem distribuídas pelo consórcio Covax Facility.