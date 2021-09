Biden: crise climática é risco, mas também é 'enorme oportunidade econômica'

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden destacou a urgência e a "enorme oportunidade econômica" que a crise climática representa, durante discurso em reunião entre líderes globais sobre o tema nesta sexta-feira (17). De acordo com ele, é consenso que as mudanças no clima são um risco para o mundo, mas ressaltou que, se os governos responderem corretamente, elas também podem acelerar a inovação e criar novos empregos.