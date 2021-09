Portugal é líder em imunização contra a Covid-19, com 81,1% totalmente vacinada

Portugal ultrapassou Malta nos últimos dias e é já o país do mundo com maior porcentagem de população com a vacinação completa, de acordo com informações pulicadas pelo jornal Público nesta quarta-feira (15).

Segundo os dados recolhidos pelo Our World in Data, da Universidade de Oxford, 81,1% dos portugueses já estão completamente imunizados, registro que coloca o país acima da ilha, segunda nação na lista com 80,91%. Nesta quarta-feira, Portugal notificou dez mortes por Covid-19 e 1.247 casos de infecção, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).