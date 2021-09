Treze gorilas têm teste positivo para coronavírus em zoológico nos EUA

Um zoológico de Atlanta, nos Estados Unidos, informou que 13 gorilas tiveram teste positivo para o novo coronavírus após, provavelmente, contraírem o vírus em contato com um tratador.

De acordo com o zoológico, parte dos 20 gorilas do zoológico apresentou sintomas como coriza e perda de apetite. "As equipes estão monitorando de perto os gorilas afetados e têm esperança de que farão uma recuperação completa", disse Sam Rivera, diretor sênior de saúde animal do zoológico. De acordo com a administração, não existe a possibilidade de fazer um isolamento dos gorilas, que conforme forem se recuperando irão receber a vacina veterinária contra a Covid-19 Zoetis. Também serão vacinados orangotangos, tigres de Sumatra, leões e leopardos.

Desde o início da pandemia, diversos animais receberam teste positivo para o novo coronavírus em todo o mundo. Especialistas acreditam que a transmissão ocorreu sobretudo em contato com humanos, com os efeitos da doença em cada espécie ainda em estudo.

Nos Estados Unidos, um zoológico de San Diego anunciou em fevereiro deste ano que oito gorilas contraíram o novo coronavírus, sendo que todos se recuperaram. Na Califórnia, dois leopardos também foram diagnosticados com a doença em julho e responderam bem ao tratamento.