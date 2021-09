Coreia do Norte comemora aniversário em desfile com ditador calado e sem armas nucleares

A Coreia do Norte comemorou seu 73º aniversário com um desfile militar marcado pelo silêncio de Kim Jong-un e pela ausência de mísseis balísticos - característica frequente em outras celebrações semelhantes nos últimos anos.

As imagens divulgadas pela agência de notícias estatal KCNA nesta quinta-feira (9) mostram uma multidão de soldados perfeitamente enfileirados, carros militares, fogos de artifício e uma ala inteira de pessoas vestidas com trajes de proteção contra materiais tóxicos, como armas químicas e radiação.

A KCNA disse ainda que as autoridades de saúde norte-coreanas "estavam cheias de entusiasmo patriótico para exibir em todo o mundo as vantagens do sistema socialista, enquanto protegia firmemente a segurança do país e de seu povo contra a pandemia mundial".

A Coreia do Norte não confirmou oficialmente nenhum caso de Covid-19, mas fechou fronteiras e impôs medidas de prevenção rígidas.

Kim Jong-un compareceu ao evento e assistiu ao desfile das forças paramilitares e de segurança pública dos Trabalhadores Camponeses da Guarda Vermelha, a maior unidade de defesa civil do país. O contingente estimado em quase seis milhões de soldados foi uma força de reserva após a retirada das tropas chinesas que lutaram pelo Norte na Guerra da Coreia (1950-1953).