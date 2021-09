Japão prorroga emergência da Covid-19 até 30 de setembro

O Japão prorrogou nesta quinta-feira (9) as restrições de emergência da Covid-19 em Tóquio e em outras regiões até o final deste mês para conter as infecções e evitar que os hospitais fiquem sobrecarregados.

Ao anunciar a prorrogação, ratificada mais cedo por uma comissão de aconselhamento, o primeiro-ministro Yoshihide Suga disse que ela é necessária para escorar um sistema médico ainda pressionado por casos graves, embora as infecções novas estejam diminuindo e as vacinações aumentando.

"A inoculação de todos aqueles que desejam ser vacinados será finalizada em outubro ou novembro", disse Suga a repórteres. "E a partir de então, poderemos amenizar as restrições usando provas de vacinação ou resultados de exames."

no mês passado prorrogou suas restrições já duradouras até 12 de setembro para cobrir cerca de 80% de sua população. O Japão sofre com uma 5ª onda do vírus, e

O número de casos graves e a pressão sobre o sistema médico não diminuíram o suficiente em Tóquio e em áreas vizinhas para permitir que as restrições sejam suspensas. Agora as medidas vigorarão até 30 de setembro e incluirão Osaka, no oeste do país.

As restrições de emergência japonesas se concentram em pedir aos restaurantes que fechem cedo e evitem servir álcool. Os moradores estão sendo incentivados a trabalhar em casa tanto quanto possível e a não viajar.

Alguns sinais de melhoria no país levarão dois de 21 municípios a substituir as medidas do estado de emergência por restrições mais direcionadas, e vários outros municípios descartarão todas as restrições. "Acredito que estamos começando a ver resultados, mas ainda é cedo demais para abaixarmos a guarda", disse o ministro da Saúde, Norihisa Tamura.

O jornal Nikkei noticiou que o governo está inclinado a suavizar as restrições de entradas internacionais reduzindo os tempos de quarentena de viajantes vacinados. A medida foi pedida pelo Keidanren, o principal lobby comercial japonês, e por câmaras de comércio estrangeiras.

"Acolhemos qualquer proposta para reabrir as fronteiras do Japão às viagens de negócios como parte de uma abordagem científica à preservação da saúde pública", disse Christopher La Fleur, conselheiro especial da Câmara de Comércio Americana no Japão.