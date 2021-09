Adolescente de 12 a 15 anos têm autonomia para decidir sobre vacina, diz secretário de Saúde do Reino Unido

Depois de o Comitê Conjunto de Vacinação e Imunização (JCVI), um dos órgãos que aconselha o governo britânico, recomendar na sexta-feira (3) que pessoas saudáveis de 12 a 15 anos de idade não sejam vacinadas contra Covid-19, por considerar que os benefícios da imunização para esse grupo são muito incertos e não há evidências conclusivas sobre o efeito na transmissão a curto e médio prazo, o secretário de Estado de Saúde do Reino Unido deu uma declaração polêmica nesta quarta-feira (8). Sajid Javid disse à Sky News que, se houver desacordo entre os adolescentes de 12 a 15 anos e os pais sobre a imunização contra a Covid-19, a decisão dos filhos "prevalecerá". Segundo ele, pessoas de 12 a 15 anos já são consideradas competentes o suficiente para tomar a decisão por si mesmas.

As vacinas para o público de 12 a 15 anos não estão sendo recomendadas pelo órgão consultivo de vacinas do Reino Unido, mas diretores médicos estão revisando o assunto mais detalhadamente. A avaliação fornecida pelo JCVI foi que a vacina contra a doença não deve ser recomendada para pessoas nessa faixa etária apenas por motivos de saúde, mas o órgão aconselhou o governo a examinar "questões mais amplas", incluindo o impacto do vírus na vida escolar.