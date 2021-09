Itália acena para imunização obrigatória contra a Covid-19

O primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, acenou na quinta-feira (2) com a possibilidade de tornar obrigatória a vacinação contra a Covid-19 no país. Em coletiva de imprensa, o premiê foi questionado se seu gabinete vai instituir a imunização compulsória, no que respondeu que sim, sem esticar a questão, segundo noticiou a agência Ansa.

chamado passaporte da vacina - ou passaporte verde A postura vem em meio a um clima de crescente tensão no país por causa dos movimentos antivacinas, com episódios de agressões a jornalistas, ameaças a médicos pró-imunização e membros do governo, além de protestos contra o. Na semana passada, o subsecretário do Ministério da Saúde, Pierpaolo Sileri, já havia alertado que o governo começaria a discutir a obrigatoriedade caso a Itália não alcançasse 80% da população imunizada até 15 de setembro. Além disso Draghi foi questionado sobre a possibilidade de inocular a terceira dose em pessoas com saúde frágil, caso recebe autorização dos reguladores, no que também respondeu de forma afirmativa.