Mesmo sob críticas, Biden chama evacuação do Afeganistão de 'sucesso'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden celebrou o fim da retirada das tropas norte-americanas de Cabul, capital do Afeganistão, na noite de segunda-feira (30), após uma missão a qual ele chamou de "sucesso extraordinário", durante discurso nesta terça-feira (31). "Ontem à noite em Cabul, os EUA terminaram seus 20 anos no Afeganistão, na guerra mais longa da nossa história", disse o mandatário.

Para Biden, a escolha estava entre permitir que a guerra "escalasse" ou deixar o Afeganistão. A decisão pela retirada foi "baseada em recomendação unânime de conselheiros civis e militares" do governo, afirmou.

Biden também comemorou a evacuação "à segurança" de 120 mil pessoas do Afeganistão. "Nenhuma nação jamais fez algo assim", de acordo com ele, que afirmou estar comprometido em retirar os norte-americanos que ainda estão em Cabul, "se assim o quiserem". Segundo Biden, o governo estava em contato com cidadãos dos EUA em Cabul desde março e, desde que a evacuação começou, mais cinco mil norte-americanos mudaram de ideia e optaram por sair do país.

daqueles que afirmam que a saída das tropas norte-americanas poderia ter sido feita de forma mais "ordenada". O presidente repetiu que as forças do então governo afegão não seguraram o avanço dos soldados do Taleban pelo tempo esperado pela Casa Branca, mas disse que "respeitosamente discorda"