Partido de Merkel perde liderança em pesquisa eleitoral e embaralha disputa alemã

A coalizão que reúne União Democrata-Cristã (CDU) e a União Social-Cristã (CSU) perdeu, pela primeira vez, a liderança em pesquisa de intenção de votos do instituto Forsa para as eleições na Alemanha em setembro. O pleito será o primeiro em quase duas décadas em que a aliança não é liderada pela chanceler Angela Merkel, que deixará o cargo.

Segundo o levantamento, o Partido Social-Democrata (PSD), de centro-esquerda, aparece com 23% da preferência do eleitorado. Com isso, a legenda comandada pelo ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz, ultrapassou a União, de Armin Laschet, que têm 22%.

Em terceiro lugar, o Partido Verde reúne 18% das intenções, enquanto o Partido Democrático Liberal (FDP) tem 12%. O Alternativa para a Alemanha (AFD), de extrema-direita, vem em seguida, com 10%.

Apontada como favorita desde o início da campanha, a coalizão governista perdeu força nas últimas semanas, em meio a uma série de controvérsias envolvendo Laschet. Durante históricas enchentes na Alemanha, o político foi flagrado rindo em visita a uma das regiões mais afetadas.

O governo também tem sido criticado pela gestão da pandemia, em meio ao avanço da variante Delta do coronavírus.