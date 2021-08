Trump é vaiado por apoiadores ao defender vacina no Alabama, estado com menor taxa de vacinados dos EUA

O ex-presidente dos EUA Donald Trump foi vaiado em um comício no Alabama após incentivar que as pessoas tomem a vacina contra a Covid-19. O estado é o que tem menor taxa de vacinados no país, com apenas 36% da população totalmente imunizada -bem menos que os 52,1% da média nacional.

No evento, que ocorreu sábado (21), Trump falou a apoiadores que acredita nas liberdades individuais, mas recomenda a vacinação. "Eu tomei. É bom. Tomem as vacinas", disse.

Após ser vaiado por uma parte da plateia majoritariamente sem máscara, ele afirmou: "Não, tudo bem. Está tudo bem. Vocês têm suas liberdades. Mas eu acabei tomando a vacina. Se não funcionar, vocês serão os primeiros a saber. Ok?" E completou: "(A vacina) está funcionando. Mas vocês têm suas liberdades para manter."

"pandemia dos não vacinados" Autoridades de saúde chamam deesta fase da contaminação em que quase 100% das internações e das mortes pela doença são em pessoas não vacinadas.

Estado com menor taxa de vacinação do país, o Alabama enfrenta um alto número de hospitalizações por Covid, com falta de vagas nas UTIs. Segundo dados do início de agosto da associação de hospitais e da secretaria de saúde do estado, 94% dos internados e 96% dos mortos por Covid são pacientes que não tomaram a vacina.