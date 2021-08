China critica EUA por sanções à Rússia e diz que país age baseado em 'práticas de bullying'

A China criticou nesta segunda-feira (23) a decisão dos Estados Unidos de impor sanções contra a Rússia por conta da suposta ligação de Moscou com o envenenamento do oposicionista Alexei Navalny - e também pela construção do gasoduto Nord Stream 2.

Em coletiva de imprensa regular nesta segunda-feira, o porta-voz do ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Wenbin, caracterizou de "injusta" a presunção de que o Kremlin é culpado pelo ataque a Navalny antes de uma investigação completa. "Muito menos os EUA deveriam impor sanções unilaterais sob o pretexto da culpa presumida", afirmou.

Sobre o projeto do Nord Stream 2, que aumentaria o fornecimento russo de gás à Europa, Wenbin comentou que as "irrazoáveis" sanções norte-americanas violam o direito de cooperação entre os dois Estados soberanos - Rússia e Alemanha. Para o chinês, Washington se engaja em uma política externa baseada em "práticas de bullying" e com objetivo de hegemonia de longo prazo.