Nova Zelândia tem 1º caso de Covid em 6 meses e implanta novas restrições

Na esteira da implementação de restrições por conta da variante Delta da Covid-19, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, ordenou um bloqueio nacional do país nesta terça-feira (17), após ser registrado o primeiro caso de Covid desde fevereiro.

O bloqueio durará três dias na maior parte do país e sete dias em Auckland, a maior cidade local.

Enquanto isso, as duas maiores cidades da Austrália, Sydney e Melbourne, permanecem fechadas e, no domingo (15), as autoridades expandiram o bloqueio para todo o estado de New South Wales. Em Melbourne, o toque de recolher noturno começa às 21h.