OMS lança campanha de arrecadação de fundos para combater variantes do coronavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou nesta segunda-feira (16), uma campanha para arrecadar US$ 7,7 bilhões com foco no combate às variantes do coronavírus. De acordo com a entidade, esses recursos permitiriam, por exemplo, aumentar significativamente os testes de Covid-19 e melhorar a detecção das novas cepas.