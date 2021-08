Reino Unido tem o maior número de casos de Covid em 20 dias

O Reino Unido relatou, nesta quinta-feira (12), 33.074 casos de coronavírus em 24 horas, a maior taxa diária desde 23 de julho. As taxas são alimentadas pela variante Delta, identificada pela primeira vez na Índia, que já é dominante em todo o território.

Especialistas em saúde dizem que a Grã-Bretanha precisa atingir um nível muito mais alto de vacinação se quiser controlar a doença. Cerca de 60% da população do Reino Unido foi vacinada com as duas doses dos imunizantes.