Taliban conquista 1ª capital de província e mata porta-voz do governo do Afeganistão

O grupo fundamentalista Taliban avançou nesta sexta-feira (6) em sua ofensiva para tomar o controle do Afeganistão à força, conquistando sua primeira capital de província e matando o chefe do serviço de comunicação do governo em Cabul.

Capital da província de Nimroz, a cidade de Zaranj, na fronteira com o Irã, caiu nas mãos dos insurgentes, segundo confirmou o vice-governador local à agência France Presse. "Tomaram o controle do gabinete do governador, da sede da polícia e da prisão", disse Roh Gul Khairzad. Um porta-voz da polícia de Nimroz afirmou à Reuters que faltaram reforços do governo para derrotar os invasores.

Fontes do Taliban disseram à mesma agência que o grupo está celebrando a tomada de Zaranj e que a conquista aumenta a moral de seus combatentes em outras províncias. Um comandante do grupo extremista, que deu entrevista sob a condição de não ter o nome divulgado, afirmou que a cidade tem importância estratégica por ficar perto da fronteira com o Irã e que outras capitais provinciais vão cair em breve.

Em Cabul, o chefe do Centro de Mídia e Informação do governo central, Dawa Khan Menapal, foi morto enquanto fazia suas orações de sexta-feira, a Jumu'ah, ritual tradicional do islamismo. O ataque, reivindicado pelo Taliban e confirmado pelo governo, foi tido como uma demonstração de força grupo para deixar claro que podem atacar a capital afegã quando quiserem.

Os insurgentes já haviam prometido que agiriam contra funcionários do governo como represália contra os bombardeios aéreos do Exército afegão, que tem tentado defender centros urbanos importantes pelo país.

Na terça (3), por exemplo, o Taliban reivindicou o ataque à residência do ministro da Defesa, o general Bismillah Mohammadi, em Cabul, que deixou oito mortos -o ministro sobreviveu. Dois dias depois, o chefe do distrito de Sayed Abad foi assassinado na capital.

O governo do presidente Ashraf Ghani, que foi eleito democraticamente e tem apoio de países do Ocidente, lamentou nesta sexta a morte de Menapal. "Era um homem jovem que se manteve firme como uma montanha contra a propaganda do inimigo e que sempre foi um grande apoiador do governo", disse um porta-voz do Ministério do Interior. "Infelizmente os brutais e selvagens terroristas cometeram um novo ato covarde e mataram um patriota afegão", completou. Jornalista, ele havia sido porta-voz do presidente.

Um porta-voz do Taliban afirmou que Menapal foi "morto em um ataque especial feito pelos mujaheedin [termo usado para se referir às guerrilhas islâmicas] e foi punido por suas ações."

Em rede social, um diplomata americano no país, Ross Wilson, chamou Menapal de amigo e afirmou que "esses assassinatos são uma afronta aos direitos humanos e à liberdade de expressão no Afeganistão".

O episódio foi o último de uma série de assassinatos cometidos pelo grupo fundamentalista islâmico para enfraquecer Ashraf Ghani. Dezenas de ativistas, jornalistas, burocratas, juízes e figuras públicas que lutaram para manter o atual regime foram mortos pelo Taliban, em uma tentativa de silenciar vozes dissidentes no país em guerra.

O Taliban tem avançado militarmente para tomar o controle do território afegão desde que os Estados Unidos anunciaram que vão retirar as tropas do país até 31 de agosto, após duas décadas de guerra. A decisão foi criticada pelo governo do país, que culpou os EUA pelo avanço militar inimigo. Postos chave na fronteira e grandes partes rurais já foram conquistadas, e o grupo tem avançado agora sobre grandes centros urbanos, cercando capitais das províncias do país.

Nesta sexta, dez soldados afegãos e um comandante de uma milícia foram mortos na província de Jowzjan, no norte do país, em um cerco à capital Sheberghan. Nove dos dez distritos da província já são controlados pelo grupo, segundo um político local. Já em Helmand, no sul do país, o grupo ateou fogo a lojas nos confrontos para tomar a capital Lashkar Gah, o que agravou a crise humanitária na região.

Entidades internacionais expressaram preocupação. "Civis se encontram no meio de uma guerra. Eles foram retirados de suas casas e são as primeiras vítimas do conflito", disse Mike Bonke, o diretor da Action Against Hunger no país.

O escritório da ONG em Lashkar Gah foi atingido por bombas na quinta-feira. "Organizações humanitárias como a Action Against Hunger fazem o melhor que podem para apoiar as necessidades do povo, mas precisamos ter garantia da nossa segurança por todos os lados para podermos trabalhar", disse em comunicado.