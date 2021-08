Mudanças climáticas: governo Biden anuncia fundo de US$ 3,4 bi a estados dos EUA

O governo dos Estados Unidos vai lançar um novo fundo de US$ 3,4 bilhões para ajudar estados a lidarem com as mudanças climáticas. O objetivo, segundo anúncio feito nesta quinta-feira (5) pela porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, é que as regiões aumentem sua resiliência e diminuam os impactos das modificações.

Além disso, Joe Biden anunciou nesta quinta-feira um plano para que, até 2030, metade dos carros a serem vendidos no país tenham zero emissão, ou seja, elétricos, híbridos, ou movidos a hidrogênio. Entre os eixos do plano também está o reforço das regulações ambientais suavizadas por Donald Trump e o endurecimento das regulamentações sobre o consumo de combustível. A medida, segundo a Casa branca, é uma forma de tornar a indústria automobilística norte-americana mais sustentável.

A ideia é liderar o futuro do carro elétrico e superar a China, que já está investindo, produzindo e vendendo estes veículos a uma velocidade vertiginosa, "e enfrentar a crise climática".

Em nota conjunta, as três grandes fabricantes norte-americanas - Ford, GM e Stellantis (dona da Chrysler) - manifestaram sua "ambição comum de atingir, até 2030, entre 40% e 50%" dos veículos desse tipo vendidos nos EUA. A iniciativa de Biden também foi saudada por BMW, Honda, Volkswagen e Volvo - hoje mais avançadas no campo elétrico.