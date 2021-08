Presidente do Irã toma posse e EUA pede retorno ao acordo nuclear

Os Estados Unidos pedem que o Irã volte às negociações pelo retorno ao acordo nuclear "em breve", afirmou nesta quinta-feira (5) o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price. Em coletiva de imprensa, questionado sobre qual era a mensagem do governo ao novo presidente iraniano, Ebrahim Raisi, o porta-voz indicou que "retornar ao acordo é do interesse da nossa segurança nacional".