Protestos contra passe vacinal de Macron reúnem mais de 200 mil na França

certificado de vacinação criado pelo governo do presidente Emmanuel Macron Mais de 200 mil franceses saíram às ruas sábado (31), nas maiores manifestações até agora contra o, que libera o retorno de algumas atividades somente para pessoas completamente imunizadas contra a Covid-19.

Os protestos deste final de semana em toda a França reuniram 40.000 manifestantes a mais do que no final de semana passado. De acordo com autoridades do ministério do Interior, foram contabilizados 204.090 manifestantes em todo o país - 14.250 deles na capital, Paris, onde dez pessoas foram presas e três policiais ficaram feridos em confrontos.

Este é o terceiro final de semana seguido em que a França registra manifestações de cidadãos insatisfeitos com o passe vacinal criado pelo governo Macron. O documento já era exigido no acesso a museus e cinemas, e passou a ser necessária a apresentação, agora, também em bares, restaurantes e trens.

A França é um dos países europeus com maior número de pessoas céticas em relação à vacina contra o coronavírus. Esta semana, o país ultrapassou 50% da população imunizada, e vê uma aceleração do contágio, com mais de 24.300 casos registrados na última sexta-feira (30).