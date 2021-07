Primeiro julgado por lei de segurança nacional em Hong Kong pega 9 anos de prisão

A primeira pessoa condenada de acordo com a lei de segurança nacional imposta pela China em Hong Kong foi sentenciada a nove anos de prisão nesta sexta-feira (30), em um caso observado de perto como um termômetro de quão estritamente os juízes do território semiautônomo farão cumprir a legislação.

Durante os protestos de rua em 1º de julho do ano passado - o aniversário da transferência da cidade do domínio britânico para o chinês e um dia após a lei entrar em vigor -, ele dirigiu uma motocicleta que colidiu com policiais.