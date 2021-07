Brasileiros totalmente imunizados podem entrar na França

A França anunciou no sábado que a entrada de turistas completamente imunizados contra a Covid-19 está liberada, independentemente do país de origem. Com isso, viajantes brasileiros também poderão ir ao país. A medida já está em vigor.

Será aceita a entrada apenas de pessoas que receberam doses de imunizantes aprovados pela agência de saúde europeia: os da AstraZeneca, Moderna, Pfizer ou Janssen. Além disso, é preciso esperar sete dias entre a segunda dose e a viagem, ou 28 dias no caso de aplicação do imunizante da Janssen, de dose única.

De acordo com informações da RFI, como a vacina da AstraZeneca fabricada na Índia, chamada de Covishield, é reconhecida pelas autoridades francesas, aqueles que tenham recebido este imunizante também poderão entrar no país.

Segundo Caroline Putnoki, diretora para a América do Sul da Atout France, agência oficial de desenvolvimento turístico do país, será preciso apresentar o certificado da vacina e uma declaração de que o viajante não possui sintomas nem teve contato com pessoas com Covid. A diretora explica que o comprovante recebido no posto de saúde, mesmo em português, será válido para a entrada. No aplicativo do ConecteSUS, pode-se ainda gerar um certificado com QR code, também em português.