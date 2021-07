França recomenda vacinação compulsória contra Covid para profissionais da Saúde

A Alta Autoridade de Saúde da França (HAS, na sigla em francês) recomendou, nesta sexta-feira (9), a vacinação compulsória para todos os profissionais do setor no país, noticiou a agência de notícias Reuters. A entidade aconselhou o uso de imunizantes baseados em mRNA para retardar a disseminação da variante delta.

As recomendações do regulador acontecem 72 horas antes do pronunciamento do presidente francês Emmanuel Macron sobre a evolução da pandemia. A fala abordará ainda as estratégias do governo para minimizar o impacto do que os cientistas consideram como uma inevitável quarta onda de contágios.