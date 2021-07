Sobe para 45 o número de mortos em queda de avião nas Filipinas

Um avião militar caiu no sul das Filipinas neste domingo (4) após perder o controle na aterrissagem e ao menos 45 pessoas morreram, segundo o Departamento de Defesa Nacional.

Do total de mortos, 42 eram militares e 3 eram civis a bordo do avião de transporte Hercules C-130. Dezenas de pessoas ficaram feridas e foram atendidas em hospitais. A aeronave tinha 92 pessoas a bordo caiu na ilha de Jolo, na província de Sulu, segundo comunicado do secretário de Defesa filipino, Delfin Lorenzana.

Alguns soldados foram vistos saltando do avião antes que ele atingisse o solo e explodisse, segundo o general William Gonzales, comandante da força-tarefa conjunta de Sulu.

Trata-se de um dos acidentes de aviação militar mais mortíferos da história do país. "É um dia triste, mas temos que manter a esperança", afirmou Gonzales.

Fotos divulgadas pelo canal de televisão local Pondohan TV mostram a fuselagem do avião em chamas. Uma coluna de fumaça preta subiu sobre as casas localizadas perto do local do acidente.

O general Cirilito Sobejana disse que o avião transportava tropas de Cagayan de Oro, na ilha de Mindanao (sul), quando saiu da pista ao tentar pousar em Jolo.

A aeronave tentou "recuperar a potência, mas não teve sucesso", disse à mídia local, chamando o acidente de "muito lamentável".

"As equipes de resgate estão no local, estamos rezando para que possam salvar mais vidas", afirmou à AFP.

O avião, com quatro turbopropulsores, caiu perto de uma pedreira em uma área pouco povoada, afirmou à AFP a primeira tenente Jerrica Angela Manongdo.

O porta-voz da Aeronáutica, o tenente-coronel Maynard Mariano, ressaltou que as causas do acidente serão investigadas. "Agora estamos dedicados às tarefas de resgate", disse Mariano à AFP.

Muitos dos passageiros haviam se formado recentemente no treinamento militar básico e estavam sendo enviados para a ilha como para combater a grupos armados nessa região, de maioria muçulmana.

O Exército mantém uma forte presença no sul das Filipinas, onde grupos armados como o Abu Sayyaf operam, muitas vezes realizando sequestros em troca de resgate.

As aeronaves C-130 são usadas para transportar tropas e suprimentos. Também são frequentemente destacadas para fornecer assistência humanitária e socorro em desastres.

O incidente está sendo tratado como um acidente, não um ataque, disse o porta-voz das Forças Armadas, o general Edgard Arevalo, à rádio DZBB.

Relatórios iniciais indicam que a aeronave ultrapassou a pista e se partiu, segundo informou à AFP o tenente-general Corleto Vinluan, chefe do comando de Mindanao Ocidental.

O senador Richard Gordon disse que este foi o quarto acidente de um avião militar este ano com "vítimas". "Estamos comprando aviões defeituosos com o dinheiro das pessoas?", questionou ele no Twitter.

No mês passado, um helicóptero Black Hawk caiu durante um voo noturno de treinamento, matando todas as seis pessoas a bordo.