Mortos em prédio que desabou em Miami chegam a 16

chances de encontrar alguém com vida diminuem diariamente O número de mortos no desabamento de um prédio residencial em Surfside, perto de Miami, nos Estados Unidos chegou a 16 nesta quarta-feira (30), sétimo dia de buscas por sobreviventes na pilha de escombros de ferro e concreto. Ainda há 147 pessoas desaparecidas, e as, apesar dos esforços das mais de 200 pessoas trabalhando no local.

O edifício de 12 andares, com 136 apartamentos - dos quais estima-se que 55 colapsaram -, em frente ao mar, parte do complexo Champlain Towers South, desabou na madrugada de quinta-feira passada em um dos piores desastres urbanos na história dos EUA. As unidades com vista para o mar foram justamente as que desabaram.

Ao longo desta quarta, integrantes das equipes de resgate, que contam com homens especializados do exército israelense, encontraram “túneis” sob os escombros formados pelas varandas dos apartamentos. Porém, não encontraram ninguém com vida.

Engenheiros e arquitetos dizem que esperam que a tragédia sirva como um catalisador para atualizar as ultrapassadas leis de inspeção de construção da Flórida - especialmente em comunidades costeiras onde o aumento dos lençóis freáticos representa ameaças crescentes. “Espero que isso cause alguma discussão e algo saia disso - com requisitos de inspeção adicionais mínimos em todo o estado”, disse Joel Figueroa-Vallines da SEP Engineers, um engenheiro estrutural forense de Orlando, ao jornal Miami Herald.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitará o local nesta quinta-feira (1º) com a primeira-dama Jill Biden para assegurar que os funcionários federais e locais têm tudo o que precisam para seus trabalhos, e para consolar as famílias das vítimas.