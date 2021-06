Mais de 80 milhões já foram vacinados contra a Covid nas Américas, diz Opas

Nos países das Américas, mais de 80 milhões de pessoas estão vacinadas contra a Covid-19, de acordo com a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne. Mais de 13 países da região deram início à campanha de vacinação até o momento, informou a diretora em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (30).

"Esperamos que mais de 20 milhões de doses sejam entregues pelos Estados Unidos aos países da região nos próximos dias", disse Ettiene, referindo-se ao volume adquirido através da iniciativa global Covax. As doses devem alcançar 31 países das Américas, sendo 6 milhões delas destinadas especialmente para mais de 15 países na América do Sul e Central, incluindo Brasil, de acordo com a diretora.

Garantir o acesso a vacinas continua sendo uma das prioridades da Opas no combate à pandemia em países americanos. Segundo Etienne, 1,1 milhão de casos da Covid-19 e 32 mil mortes foram registradas na região na semana passada. "As infecções continuam aumentando em países como Colômbia, Brasil, Bolívia e Uruguai."

A diretora reforçou a importância da atuação de sistemas de vigilância nas Américas e lembrou que problemas distintos surgirão em cada ponta do continente por conta das estações. No Norte, o verão é marcado pela temporada de furacões, que chega em meio ao agravamento de surtos. Enquanto no Sul, o inverno pode ser um fator agravante, diz a diretora.

Variante Lambda

Em relação à nova variante Lambda, identificada pela primeira vez no Peru, o assessor regional para Doenças Virais da Opas, Jairo Mendez Rico, disse ainda faltar documentos para compará-la com outras cepas.

A Lambda foi identificada em oito países da América Latina e Caribe até o momento, segundo o assessor. "A ocorrência da lambda tem sido esporádica", afirmou.

A exceção é o Peru, onde a nova variante foi responsável por 82% dos casos entre maio e junho, de acordo com Rico.