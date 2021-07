Buenos Aires decreta isolamento a residentes que chegarem do exterior

Residentes em Buenos Aires, capital da Argentina, que entrarem no país vindos do exterior devem fazer isolamento obrigatório por quatro dias em hotel a partir da quinta-feira (1º). As despesas devem ser pagas pelo viajante. Depois desse período, serão obrigados a completar o período de sete dias em casa.

A nova medida, anunciada pelo governador de Buenos Aires, Axel Kicillof, visa frear a entrada no país da variante delta do coronavírus - descoberta primeiramente na Índia. O anúncio também indicou que será apresentada uma denúncia criminal e serão aplicadas multas de mais de quatro milhões de pesos (pouco mais de R$ 200 mil) aos que descumprirem a medida. "É uma questão de consciência e solidariedade. São medidas razoáveis de cuidado e prevenção", disse Kicillof.

Na Argentina, 35,2% da população foi vacinada com a primeira dose (D1). No total, foram aplicadas 19.951.580 de vacinas, sendo 15.993.494 da dose 1 e 3.958.086 da dose 2. O país, criticado pela demora na campanha de vacinação e pela pouca chegada de vacinas, recebeu, até agora, 24.997.645 de doses - 9.415.745 da Sputnik V, 6 milhões da Sinopharm; 580.000 da Astrazeneca/Covishield, 1.944.000 da Astrazeneca via consórcio Covax e outras 7.057.900 da Astrazeneca/Oxford cujo princípio ativo foi produzido na Argentina.