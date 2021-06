Variante delta avança na Rússia e governo anuncia aplicação de dose reforço de vacina

Em um momento em que a Rússia enfrenta uma piora na pandemia, com o avanço da variante delta do coronavírus - identificada primeiramente na Índia -, o governo autorizoupara pessoas vacinadas contra Covid-19 seis meses após a primeira dose do imunizante. O anúncio foi feito nesta terça-feira (29) pelo ministro da Saúde da Rússia, Mikhail Murashko. Ele ainda emitiu diretrizes que permitem que aqueles que contraíram a doença sejam vacinados também seis meses após a recuperação.