EUA vai enviar ao Brasil, de forma direta, 3 milhões de doses de vacina contra a Covid-19

vacina contra Covid-19 da Janssen, de aplicação única O governo norte-americano vai enviar diretamente ao Brasil 3 milhões de doses dee, portanto, capaz de imunizar 3 milhões de pessoas.

Os imunizantes serão despachados nesta quinta-feira (24), saindo da Flórida, e chegarão ao aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Esse é o maior número de vacinas mandadas pelos Estados Unidos para qualquer país até agora de forma direta - ou seja, fora do escopo do Covax, iniciativa vinculada à Organização Mundial da Saúde (OMS) para a distribuição de imunizantes a nações em desenvolvimento.

A informação foi antecipada pela GloboNews e confirmada por Kevin Munoz, secretário-assistente de imprensa da Casa Branca, nas redes sociais. Ele disse que o governo norte-americano vai continuar nesta quinta "o trabalho de enviar mais vacinas para o mundo e acabar com o vírus em todos os lugares, com 3 milhões de doses para o Brasil."

A negociação para a nova doação foi feita diretamente entre a Casa Branca e o governo brasileiro, que fez seu primeiro contato em busca de vacinas em março, depois do pedido de outros líderes da região, como o presidente mexicano.

Até agora, o Brasil não aparecia na lista de doações diretas de vacinas dos EUA, mas somente via Covax - os norte-americanos já anunciaram que cerca de 20 milhões de doses serão compartilhadas com países da América Latina e Caribe nas próximas semanas, parte do total de 80 milhões de doses prometidas por Joe Biden para diversos países do mundo.

O número para a região que inclui o Brasil foi considerado baixo diante dos 438 milhões de habitantes que vivem nos países latino-americanos e caribenhos. Via Covax, o Brasil terá que dividir as doses com Argentina, Colômbia, Peru, Equador, Paraguai, Bolívia, Uruguai, Guatemala, El Salvador, Honduras, Haiti, República Dominicana, Panamá, Costa Rica e outras nações do Caribe.

na segunda-feira (21), deu o roteiro para o destino das outras 55 milhões, sendo 14 milhões para os latino-americanos. Em 3 de junho, a Casa Branca havia divulgado os detalhes de compartilhamento de 25 milhões de doses - 6 milhões delas para a América Latina - e,

No plano dos EUA, cerca de 75% das doses são distribuídos via Covax, de acordo com a participação de cada país no consórcio, enquanto 25% são enviados diretamente a países considerados parceiros dos norte-americanos e que, segundo as autoridades do governo Biden, vivem um surto muito grave de Covid-19.