Europa pode chegar ao fim do verão com 90% dos casos da variante delta do coronavírus

A maioria dos países da UE retirou restrições anticontágio, ao mesmo tempo em que a linhagem cresceu exponencialmente, mas em porcentagens bastante diversas. Em Portugal, por exemplo, destino turístico muito procurado pelos britânicos, o governo afirma que a delta é identificada em mais de 60% dos sequenciamentos feitos em Lisboa e no Vale do Tejo. De acordo com os dados portugueses, o número de novos casos diários mais que dobrou, de 500 em maio - quando as fronteiras foram abertas para viajantes britânicos - para mais de 1.000 em meados de junho.

No cálculo do ECDC, a variante delta pode representar 70% dos novos casos de Covid-19 até o fim de julho e 90% até o fim de agosto, se não houver medidas adicionais. Isso acontece pela combinação de um mutante até 60% mais contagioso que o alfa (identificado na Inglaterra) e seria facilitado pela maior circulação e proximidade entre as pessoas no verão.

Risco de hospitalização entre infectados pela variante delta pode ser o dobro do que ocorria com a alfa

Preocupação é principalmente com os mais jovens, que estavam no final da fila de prioridades GAIZKA IROZ/AFP/JC

Nos cálculos feitos pelo ECDC, "qualquer relaxamento durante os meses de verão poderia levar a um aumento rápido e significativo nos casos diários em todas as faixas etárias, com um aumento associado nas hospitalizações e mortes, potencialmente atingindo os mesmos níveis do outono de 2020".

Embora resultados preliminares mostrem que as vacinas são eficazes contra casos mais graves provocados pela variante delta, a diretora do centro, Andrea Ammon, disse que há risco de hospitalização para quem não completou as doses necessárias. Pelos dados mais recentes, 33,9% dos adultos estão totalmente vacinados e outros 24,8%, parcialmente, na média de 30 países do continente europeu.

A preocupação é principalmente com os mais jovens, que estavam no final da fila de prioridades: os dados do Reino Unido mostram que eles são as principais vítimas da variante no momento. "É muito provável que a variante Delta circule amplamente durante o verão, especialmente entre os jovens. Isso eleva o risco de transmissão e doenças graves e mortes dos mais vulneráveis", afirmou Ammon.

Estudos feitos no Reino Unido indicaram que o risco de hospitalização entre infectados pela variante delta pode ser o dobro do que ocorria com a alfa - um dos motivos pelos quais a Inglaterra adiou a retirada total de restrições à circulação e ao contato entre pessoas.