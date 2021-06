Associação de escoteiros dos EUA pode pagar U$ 500 mi a vítimas de abuso sexual

A Boy Scouts of America (BSA), maior associação de escoteiros dos EUA, aproxima-se de um acordo com cerca de 84 mil pessoas que fizeram denúncias de abuso sexual contra o grupo, de acordo com o Wall Street Journal, que ouviu pessoas próximas à questão.

Os detalhes ainda estão sendo acertados, mas envolvidos na negociação disseram que a BSA já aceitou pagar cerca de US$ 250 milhões (R$ 1,25 bilhão) em dinheiro, além de outros ativos que, juntos, somam US$ 500 milhões (R$ 2,5 bilhões). Para que o acordo se concretize, porém, é preciso que o trato seja aprovado tanto pelas vítimas quanto pela Justiça norte-americana.

A possibilidade chega 16 meses após a BSA, entidade centenária e tradicional no país, dar entrada em um pedido de proteção por falência, decisão tomada diante de pressões financeiras com os custos crescentes para lidar com acusações de abuso sexual infantil.

A medida teve como base o Capítulo 11 da lei de falências norte-americana, que concede prazo às empresas para se reorganizarem financeiramente - similar ao que no Brasil é chamado de recuperação judicial.

Centenas de vítimas escreveram ao juiz que supervisiona a falência para descrever as violências sofridas e contar como a BSA lidou com as acusações ao longo das últimas décadas.

No início de junho, a procuradora-geral de Michigan, Dana Nessel, anunciou que seu departamento e a polícia estadual deram início a uma investigação em torno das acusações à associação de escoteiros e que estão trabalhando para obter as informações que vieram à tona durante o processo de falência.

Em novembro do ano passado, quando chegou ao fim o prazo dado pela Justiça para que as vítimas formalizassem pedidos de indenização, foram contabilizadas cerca de 95 mil denúncias. As acusações foram crescendo à medida que diversos estados norte-americanos suspenderam ou afrouxaram, nos últimos anos, a prescrição de crimes de abuso sexual.

Os casos que explodiram no último ano também fazem parte do passado da BSA. Em 2010, a organização foi condenada a pagar uma multa de US$ 18,5 milhões (R$ 100,4 milhões, na cotação atual) por acobertar abusos sexuais praticados por um de seus monitores nos anos 1980.