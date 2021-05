Há batalha entre democracias e autocracias, diz Biden em discurso para as tropas

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um discurso nesta sexta-feira (28), de agradecimento às tropas do país. Em tom encorajador, afirmou que "estamos em uma batalha entre democracias e autocracias".

Segundo o democrata, o presidente da China, Xi Jinping, acredita que o país asiático irá ultrapassar os EUA em 2035. No entanto, o chefe da Casa Branca reforçou os valores patrióticos, indicando ser a única nação no mundo fundada por "ideias".

"Você são 1%, mas defendem 99% da população", afirmou o democrata. O presidente fez uma série de alusões à sua história pessoal para valorizar os esforços das forças armadas, e indicou que deverá realizar novas visitas a postos do exército no evento, que ocorreu na base de Langley-Eustis, na Virgínia.

Na próxima segunda-feira, 31, é celebrado nos EUA o Memorial Day, quando Biden deve voltar a falar às tropas.

Mais cedo, em discurso para estudantes na cidade de Alexandria, no estado da Virginia, Biden, celebrou o avanço dos EUA na vacinação contra a Covid-19. "Em todo o país, passamos da dor e da estagnação de um longo inverno para uma economia em movimento, crescendo mais rápido do que nos últimos quase 40 anos", destacou, creditando a aceleração econômica ao programa de imunização.

De acordo com ele, desde que assumiu a Casa Branca, a média diária de casos contra a Covid-19 se reduziu 93%, de cerca de 180 mil para 2,8 mil no último fim de semana. Ele também ressaltou que 10 Estados norte-americanos já alcançaram a meta de vacinar ao menos 70% da população com duas doses. O objetivo da administração Biden é atingir a mesma taxa de imunizados a nível nacional até 4 de julho, dia em que se comemora a Independência americana.