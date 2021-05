'Não têm salvação. Muita cachaça e pouca oração', brinca o Papa sobre o Brasil

O primeiro encontro do padre João Paulo, de Campina Grande (PB), com o Papa Francisco acabou de forma descontraída na quarta-feira. O sacerdote brasileiro, que está no Vaticano estudando Teologia, fez um pedido especial para o pontífice. "Santo Padre, reze por nós, brasileiros". A resposta foi, no mínimo, inusitada. "Vocês não têm salvação. É muita cachaça e pouca oração", disse o Papa, em tom de brincadeira.

O sacerdote paraibano conta que, desde sua chegada à Roma, desejava falar com Francisco, mas ainda não havia conseguido. O que ele não esperava era tamanha informalidade. "Eu travei na hora, porque a gente sempre espera algo formal e curto. Mas aí o Papa nos surpreende com a sua espontaneidade, com seu jeito de ser afetuoso. E aí o encontro tornou-se muito agradável, muito especial", comentou. Conforme o Padre João Paulo, após a brincadeira, o pontífice garantiu: "rezo sempre pelos brasileiros".