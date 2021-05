Eleição simbólica na Síria deve dar novo mandato a Bashar Al-Assad

Milhares de sírios em áreas controladas pelo governo dirigiram-se a seções eleitorais na manhã desta quarta-feira para votar em uma eleição presidencial que dará ao presidente Bashar Al-Assad um quarto mandato de sete anos. A eleição é a segunda desde que teve início o conflito que devastou o país, há dez anos, e foi considerada uma farsa pela oposição e por países ocidentais, incluindo os Estados Unidos.

"A chamada eleição presidencial do regime de Assad não é livre nem justa", disse o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, em um post no Twitter. "Os EUA juntam-se à França, Alemanha, Itália e o Reino Unido no apelo à rejeição das tentativas do regime de recuperar a legitimidade sem respeitar os direitos humanos e as liberdades do povo sírio", completou.

Dois outros candidatos concorrem ao cargo mais alto do país, embora a competição com Assad seja amplamente vista como simbólica. Eles são figuras pouco conhecidas: Abdullah Salloum Abdullah e Mahmoud Ahmad Marie.

A partir das 7h (1h em Brasília), milhares de pessoas começaram a chegar às seções eleitorais em Damasco, lotando as ruas enfeitadas com pôsteres gigantes do presidente e faixas elogiando seu governo. A maioria não usava máscara. "Nós escolhemos o futuro. Escolhemos Bashar Assad", dizia uma das bandeiras hasteadas na capital.

Nenhuma votação foi realizada no Nordeste da Síria, região controlada por curdos, ou na província de Idlib, no Noroeste, que é o último grande reduto rebelde do país. Da mesma forma, em algumas partes das áreas controladas pelo governo, incluindo as províncias do sul de Daraa e Sweida, muitos rejeitaram a eleição, chamando-a de "ilegítima".

A votação deste ano ocorre em meio ao péssimo desempenho da economia da Síria, que está em queda livre como resultado de sanções ocidentais, corrupção governamental e lutas internas, além do novo coronavírus e da crise financeira do Líbano, seu principal aliado.