Governo de Belarus divulga suposta confissão de blogueiro

O governo de Belarus divulgou na noite de segunda-feira uma suposta confissão do blogueiro Roman Protassevich, 26 anos, preso no domingo após o avião da Ryanair em que ele viajava ter sido desviado para o aeroporto de Minsk, pouco antes de chegar à Lituânia, onde ele mora.

O vídeo foi publicado pelo regime para desmentir um rumor crescente em redes sociais de que Protassevich estava hospitalizado, com problemas graves no coração. Uma das últimas postagens de Protassevich antes de ser preso havia sido justamente para instar bielorrusos que moram no exterior a protestarem, para sensibilizar a opinião pública internacional. "Posso declarar que não tenho problemas de saúde, nem no coração nem em quaisquer outros órgãos", afirma o blogueiro no vídeo divulgado.

Em um tom acelerado e tenso e torcendo as mãos, ele prossegue: "A atitude dos funcionários do Ministério da Administração Interna em relação a mim tem sido a mais correta possível e de acordo com a lei. Continuo cooperando com a investigação e confessei ter organizado protestos ilegais em massa na cidade de Minsk".

Nesta terça-feira, o pai do blogueiro, Dmitri Protassevich, disse que seu filho foi forçado a gravar a declaração: "Não são suas palavras, não é sua entonação de fala. Ele está agindo de forma muito reservada e você pode ver que está nervoso."

Para capturar Protassevich, o regime de Aleksandr Lukachenko mencionou uma falsa ameaça de bomba, mostram diálogos entre os controladores de voo e os pilotos, divulgados nesta segunda-feira. Também enviou um caça MIG 29 e um helicóptero militar para "escoltarem" o voo até a capital de Belarus.