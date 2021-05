Polícia invade jornal opositor na Nicarágua e prende jornalistas

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O escritório do jornal El Confidencial, que faz oposição à ditadura de Daniel Ortega, na Nicarágua, foi invadido pela polícia nesta quinta-feira (20) na capital, Manágua. Há relatos de jornalistas presos - o fotógrafo e cinegrafista Lionel Gutiérrez, do próprio jornal, e funcionários das agências AFP e EFE que estavam cobrindo o cerco ao prédio.

A informação foi primeiro publicada no Twitter pelo diretor do veículo, Carlos Fernando Chamorro, o principal jornalista nicaraguense e voz mais importante contra a ditadura no país.

pandemia tem afetado mais pessoas do que o governo divulga oficialmente. Desde as manifestações de abril de 2018, o Confidencial e outros meios de comunicação de oposição têm sofrido perseguição por parte do governo e ameaças de prisão. A imprensa local também relata sofrer pressão para não veicular reportagens com os números de infectados e mortos pelo coronavírus. Segundo epidemiologistas, a

A antiga Redação do Confidencial já havia sido confiscada em 2018, e Chamorro chegou a se refugiar na Costa Rica por vários meses. Alguns dos jornalistas que permaneceram no país foram presos, como Miguel Mora, diretor da emissora 100% Notícias. Ele ficou detido por mais de um ano sob acusação de "fomentar e incitar o ódio e a violência".

Aos policiais, que entraram no edifício depois de mantê-lo cercado durante um tempo, Chamorro pediu que preservassem o material de trabalho e a integridade dos jornalistas. Segundo as informações disponíveis, ele não estava no prédio neste momento.

Os novos avanços contra a imprensa ocorrem a seis meses da eleição presidencial, marcada para novembro, que decidirá um sucessor para Ortega. Os partidos de oposição não estão habilitados para participar do pleito. Se o próprio Ortega não for candidato - a reeleição indefinida está aprovada em seu mandato -, quem deve concorrer é sua mulher e vice-presidente, Rosario Murillo.