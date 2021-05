Israel mata comandante militante após lançamento de foguetes palestinos

Israel matou um comandante militante palestino em pesados ataques aéreos na Faixa de Gaza nesta segunda-feira (17), e grupos islâmicos renovaram os ataques com foguetes contra cidades israelenses, apesar dos crescentes apelos internacionais por um cessar-fogo. O assassinato de Hussam Abu Harbeed, comandante armado da Jihad Islâmica para o norte de Gaza, provavelmente gerou uma resposta feroz do grupo militante que está lutando ao lado do Hamas, o movimento islâmico que controla o enclave costeiro.