Alemanha aprova flexibilização de viagens a vacinados contra a Covid-19

O gabinete da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, aprovou nesta quarta-feira (12), uma mudança nas regras existentes sobre viagens ao país. De acordo com a Associated Press, a Alemanha permitirá que viajantes vacinados contra a Covid-19 ou recuperados da infecção evitem testes e quarentena ao entrar na nação alemã, a menos que venham de áreas onde as variantes preocupantes são prevalentes.