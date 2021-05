Johnson anuncia relaxamento do lockdown na Inglaterra a partir do dia 17

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou nesta segunda-feira (10) que o país atingiu suas metas na luta contra a Covid-19 para relaxar o lockdown na Inglaterra, permitindo o retorno de mais atividades. Com isso, a população local poderá viajar pelo país e dormir nos destinos, por exemplo, de acordo com as novas normas, que entram em vigor na próxima segunda-feira, dia 17.